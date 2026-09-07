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Тафсир: Az-Zumar 39:14
Az-Zumar
14
39:14
قل الله اعبد مخلصا له ديني ١٤
قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًۭا لَّهُۥ دِينِى ١٤
قُلِ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
أَعۡبُدُ
ﱝ
مُخۡلِصٗا
ﱞ
لَّهُۥ
ﱟ
دِينِي
ﱠ
١٤
ﱡ
Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним веру.
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Tafseer Al-Baghawi
" قل الله أعبد مخلصاً له ديني "