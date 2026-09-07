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Тафсир: Az-Zumar 39:13
Az-Zumar
13
39:13
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٣
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٣
قُلۡ
ﱑ
إِنِّيٓ
ﱒ
أَخَافُ
ﱓ
إِنۡ
ﱔ
عَصَيۡتُ
ﱕ
رَبِّي
ﱖ
عَذَابَ
ﱗ
يَوۡمٍ
ﱘ
عَظِيمٖ
ﱙ
١٣
ﱚ
Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день».
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sema, ewe Mtume, uwaambie watu, «Mimi ninachelea nikimuasi Mola wangu, katika kile alichoniamuru cha kumuabudu na kumtakasia katika kumtii, adhabu ya Siku hiyo ambayo kituko chake ni kikubwa.