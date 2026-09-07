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Тафсир: Az-Zumar 39:13
Az-Zumar
13
39:13
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٣
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٣
قُلۡ
ﱑ
إِنِّيٓ
ﱒ
أَخَافُ
ﱓ
إِنۡ
ﱔ
عَصَيۡتُ
ﱕ
رَبِّي
ﱖ
عَذَابَ
ﱗ
يَوۡمٍ
ﱘ
عَظِيمٖ
ﱙ
١٣
ﱚ
Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день».
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Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي }
في ما أمرني به من الإخلاص والإسلام.
{ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ }
يخلد فيه من أشرك، ويعاقب فيه من عصى.