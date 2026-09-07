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Тафсир: Az-Zumar 39:11
Az-Zumar
11
39:11
قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ١١
قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ١١
قُلۡ
ﱁ
إِنِّيٓ
ﱂ
أُمِرۡتُ
ﱃ
أَنۡ
ﱄ
أَعۡبُدَ
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
مُخۡلِصٗا
ﱇ
لَّهُ
ﱈ
ٱلدِّينَ
ﱉ
١١
ﱊ
Скажи: «Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру.
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