Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Az-Zumar 39:11
Az-Zumar
11
39:11
قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ١١
قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ١١
قُلۡ
ﱁ
إِنِّيٓ
ﱂ
أُمِرۡتُ
ﱃ
أَنۡ
ﱄ
أَعۡبُدَ
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
مُخۡلِصٗا
ﱇ
لَّهُ
ﱈ
ٱلدِّينَ
ﱉ
١١
ﱊ
Скажи: «Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sema, ewe Mtume, uwaambie watu, «Mwenyezi Mungu Ameniamrisha mimi na anayenifuata kumtakasia Yeye ibada, Peke Yake, bila mwingine,