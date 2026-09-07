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Тафсир: Az-Zumar 39:1
Az-Zumar
1
39:1
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١
تَنزِيلُ
ﱤ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱥ
مِنَ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱨ
ٱلۡحَكِيمِ
ﱩ
١
ﱪ
Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого.
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Tafsir Ahsanul Bayaan
এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে।