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23
35:23
ان انت الا نذير ٢٣
إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٣
إِنۡ
أَنتَ
إِلَّا
نَذِيرٌ
٢٣
Ты - всего лишь предостерегающий увещеватель.
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