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Тафсир: Taha 20:98
Taha
98
20:98
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
إِنَّمَآ
ﳏ
إِلَٰهُكُمُ
ﳐ
ٱللَّهُ
ﳑ
ٱلَّذِي
ﳒ
لَآ
ﳓ
إِلَٰهَ
ﳔ
إِلَّا
ﳕ
هُوَۚ
ﳖﳗ
وَسِعَ
ﳘ
كُلَّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عِلۡمٗا
ﳛ
٩٨
ﳜ
Вашим Богом является Аллах, кроме Которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь».
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - تعلاى - : ( إِنَّمَآ إلهكم الله الذي لا إله إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ) . استئناف مسوق لإحقاق الحق وإبطال الباطل : أى : إنما المستحق للعبادة والتعظيم هو الله - تعالى - وحده ، الذى وسع علمه كل شىء .ولا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء .وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد قصت علينا بأسلوب بليغ حكيم ، جوانب من رعاية الله - تعالى - لنبيه موسى - عليه السلام - ورحمته به ، كما قصت علينا تلك المحاورات التى تمت بين موسى وفرعون ، وبين موسى والسحرة كما حدثتنا عن جانب من النعم التى أنعم الله - تعالى - بها على بنى إسرائيل ، وكيف أنهم قابلوها بالجحود والكنود وبإيذاء نبيهم موسى - عليه السلام - .