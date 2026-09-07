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Тафсир: Taha 20:97
Taha
97
20:97
قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الاهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ٩٧
قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًۭا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًۭا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ٩٧
قَالَ
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فَٱذۡهَبۡ
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فَإِنَّ
ﲱ
لَكَ
ﲲ
فِي
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ٱلۡحَيَوٰةِ
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أَن
ﲵ
تَقُولَ
ﲶ
لَا
ﲷ
مِسَاسَۖ
ﲸﲹ
وَإِنَّ
ﲺ
لَكَ
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مَوۡعِدٗا
ﲼ
لَّن
ﲽ
تُخۡلَفَهُۥۖ
ﲾﲿ
وَٱنظُرۡ
ﳀ
إِلَىٰٓ
ﳁ
إِلَٰهِكَ
ﳂ
ٱلَّذِي
ﳃ
ظَلۡتَ
ﳄ
عَلَيۡهِ
ﳅ
عَاكِفٗاۖ
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لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ
ﳈ
ثُمَّ
ﳉ
لَنَنسِفَنَّهُۥ
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فِي
ﳋ
ٱلۡيَمِّ
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نَسۡفًا
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٩٧
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Муса (Моисей) сказал: «Ступай! В этой жизни тебе придется говорить: «Я не касаюсь вас, а вы не касайтесь меня!». А затем наступит срок, которого тебе не удастся избежать. Смотри же на своего бога, которому ты предавался. Мы сожжем его и развеем его по морю.
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العربية
Tafsir Muyassar
قال موسى للسامري:
فاذهب فإن عقوبتك في الحياة الدنيا أن تعيش منبوذًا تقول لكل أحد: لا أَمَسُّ ولا أُمَسُّ، وإن لك موعدا لعذابك وعقابك، لن يُخْلفك الله إياه، وسوف تلقاه، وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته لنُحرقنَّه بالنار، ثم لنُذرونَّه في البحر ذروا لتذهب به الريح؛ حتى لا يبقى منه أثر.