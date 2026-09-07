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Тафсир: Taha 20:96
Taha
96
20:96
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
ﲞ
بَصُرۡتُ
ﲟ
بِمَا
ﲠ
لَمۡ
ﲡ
يَبۡصُرُواْ
ﲢ
بِهِۦ
ﲣ
فَقَبَضۡتُ
ﲤ
قَبۡضَةٗ
ﲥ
مِّنۡ
ﲦ
أَثَرِ
ﲧ
ٱلرَّسُولِ
ﲨ
فَنَبَذۡتُهَا
ﲩ
وَكَذَٰلِكَ
ﲪ
سَوَّلَتۡ
ﲫ
لِي
ﲬ
نَفۡسِي
ﲭ
٩٦
ﲮ
Тот сказал: «Я видел то, чего не видели они. Я взял пригоршню со следов посланца (коня Джибрила) и бросил ее. Моя душа соблазнила меня на это».
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