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Тафсир: Taha 20:95
Taha
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
ﲙ
فَمَا
ﲚ
خَطۡبُكَ
ﲛ
يَٰسَٰمِرِيُّ
ﲜ
٩٥
ﲝ
Муса (Моисей) спросил: «А что ты скажешь, самаритянин?».
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mūsā akasema kumwambia Sāmirīy, «Una jambo gani, ewe Sāmirīy? Na ni lipi lililokupelekea kufanya hilo ulilolifanya?