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Тафсир: Taha 20:95
Taha
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
ﲙ
فَمَا
ﲚ
خَطۡبُكَ
ﲛ
يَٰسَٰمِرِيُّ
ﲜ
٩٥
ﲝ
Муса (Моисей) спросил: «А что ты скажешь, самаритянин?».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ فَمَا خَطۡبُكَ﴾ شَأْنك الدَّاعِي إلَى مَا صنعت ﴿یَـٰسَـٰمِرِیُّ ٩٥﴾