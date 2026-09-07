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Тафсир: Taha 20:94
Taha
94
20:94
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
ﲅ
يَبۡنَؤُمَّ
ﲆ
لَا
ﲇ
تَأۡخُذۡ
ﲈ
بِلِحۡيَتِي
ﲉ
وَلَا
ﲊ
بِرَأۡسِيٓۖ
ﲋﲌ
إِنِّي
ﲍ
خَشِيتُ
ﲎ
أَن
ﲏ
تَقُولَ
ﲐ
فَرَّقۡتَ
ﲑ
بَيۡنَ
ﲒ
بَنِيٓ
ﲓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲔ
وَلَمۡ
ﲕ
تَرۡقُبۡ
ﲖ
قَوۡلِي
ﲗ
٩٤
ﲘ
Харун (Аарон) сказал: «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что ты скажешь: «Ты разобщил сынов Исраила (Израиля) и не выполнил моих наставлений»».
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