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Тафсир: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
ﱿ
تَتَّبِعَنِۖ
ﲀﲁ
أَفَعَصَيۡتَ
ﲂ
أَمۡرِي
ﲃ
٩٣
ﲄ
последовать за мной? Неужели ты ослушался меня?».
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