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Тафсир: Taha 20:92
Taha
92
20:92
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
ﱷ
يَٰهَٰرُونُ
ﱸ
مَا
ﱹ
مَنَعَكَ
ﱺ
إِذۡ
ﱻ
رَأَيۡتَهُمۡ
ﱼ
ضَلُّوٓاْ
ﱽ
٩٢
ﱾ
Муса (Моисей) сказал: «О Харун (Аарон)! Когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - ما قاله موسى لأخيه هارون بعد أن رأى ما عليه قومهما من ضلال ، فقال - تعالى - : ( قَالَ ياهرون . . . ) .أى : قال موسى لأخيه هارون على سبيل اللوم والمعاتبة : يا هارون أى شىء منعك من مقاومتهم وقت أن رأيتهم ضلوا بسبب عبادتهم للعجل.