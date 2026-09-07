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Тафсир: Taha 20:91
Taha
91
20:91
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ٩١
قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ٩١
قَالُواْ
ﱭ
لَن
ﱮ
نَّبۡرَحَ
ﱯ
عَلَيۡهِ
ﱰ
عَٰكِفِينَ
ﱱ
حَتَّىٰ
ﱲ
يَرۡجِعَ
ﱳ
إِلَيۡنَا
ﱴ
مُوسَىٰ
ﱵ
٩١
ﱶ
Они сказали: «Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса (Моисей) не вернется к нам».
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ لَن نَّبۡرَحَ﴾ نَزَال ﴿عَلَیۡهِ عَـٰكِفِینَ﴾ عَلَى عبادته مقيمين ﴿حَتَّىٰ یَرۡجِعَ إِلَیۡنَا مُوسَىٰ ٩١﴾