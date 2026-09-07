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Тафсир: Taha 20:90
Taha
90
20:90
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان فاتبعوني واطيعوا امري ٩٠
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩٠
وَلَقَدۡ
ﱛ
قَالَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
هَٰرُونُ
ﱞ
مِن
ﱟ
قَبۡلُ
ﱠ
يَٰقَوۡمِ
ﱡ
إِنَّمَا
ﱢ
فُتِنتُم
ﱣ
بِهِۦۖ
ﱤﱥ
وَإِنَّ
ﱦ
رَبَّكُمُ
ﱧ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﱨ
فَٱتَّبِعُونِي
ﱩ
وَأَطِيعُوٓاْ
ﱪ
أَمۡرِي
ﱫ
٩٠
ﱬ
Харун (Аарон) сказал им до этого: «О мой народ! Вас искушают этим. Ваш Господь - Милостивый. Следуйте за мной и повинуйтесь моим велениям».
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Tafsir Muyassar
ولقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل رجوع موسى إليهم:
يا قوم إنما اختُبرتم بهذا العجل؛ ليظهر المؤمن منكم من الكافر، وإن ربكم الرحمن لا غيره فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من عبادة الله، وأطيعوا أمري في اتباع شرعه.