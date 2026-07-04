Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
81
20:81
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ٨١
كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ٨١
كُلُواْ
مِن
طَيِّبَٰتِ
مَا
رَزَقۡنَٰكُمۡ
وَلَا
تَطۡغَوۡاْ
فِيهِ
فَيَحِلَّ
عَلَيۡكُمۡ
غَضَبِيۖ
وَمَن
يَحۡلِلۡ
عَلَيۡهِ
غَضَبِي
فَقَدۡ
هَوَىٰ
٨١
Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас, но не преступайте посредством их границы дозволенного, а не то на вас падет Мой гнев. А всякий, на кого падет Мой гнев, погибнет.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Благодарите Аллаха за те милости, которыми Он щедро облагодетельствовал вас, и не преступайте границ дозволенного. Не используйте Его щедроты для того, чтобы совершать прегрешения, а не то вы окажетесь среди неблагодарных. И если это произойдет, то Аллах непременно разгневается на вас и подвергнет вас лютой каре. А всякий, кто попадет под Его гнев, погибнет и понесет величайший урон. Он не сумеет снискать Его благоволения и заслужить Его милость, а будет удостоен Его гнева и понесет огромные убытки. Помните об этом и не забывайте о том, что Аллах принимает покаяния Своих рабов, даже если они совершили величайшие преступления. И поэтому далее Всевышний сказал: