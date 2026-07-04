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Taha
79
20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩
وَأَضَلَّ
فِرۡعَوۡنُ
قَوۡمَهُۥ
وَمَا
هَدَىٰ
٧٩
Фараон ввел в заблуждение свой народ и не повел его прямым путем.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (٧٩)
] وه فیرعهون قهومهكهی خۆی گومڕا كردو له ڕێی ڕاست دهری كردن وه هیدایهتی نهدان بۆ ڕێگای ڕاست.