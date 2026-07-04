Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
76
20:76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى ٧٦
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦
جَنَّٰتُ
عَدۡنٖ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
خَٰلِدِينَ
فِيهَاۚ
وَذَٰلِكَ
جَزَآءُ
مَن
تَزَكَّىٰ
٧٦
сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
Отражать
Размышления не отражают мнение Quran.com и не должны быть вырваны из контекста.
A Siddiqui
Следовать
6 лет назад
·
Ссылка
Сура 108 и Айа 5:85, 20:75-76, 10:9, 47:15
Next time you go for a hike near a river or stream, take a few minutes (if it's safe!) to close your eyes, and imagine that you are hearing the rivers that flow in Jennah.
Imagine, for a moment, that all of the pain, fatigue, and heatbreak of this dunya has been removed from you and you can finally rest in a state of tranquility and bliss. Ask Allah to admit you into His paradise.
Then open your eyes and resume back on the path, knowing that yo...
Узнать больше
23
6
Изучите сообщество Reflection.
Предыдущий аят
Следующий ая