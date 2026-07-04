Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
73
20:73
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣
إِنَّآ
ءَامَنَّا
بِرَبِّنَا
لِيَغۡفِرَ
لَنَا
خَطَٰيَٰنَا
وَمَآ
أَكۡرَهۡتَنَا
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلسِّحۡرِۗ
وَٱللَّهُ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰٓ
٧٣
Воистину, мы уверовали в нашего Господа для того, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, к которому ты нас принудил. Аллах лучше и долговечнее».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
Отражать
Размышления не отражают мнение Quran.com и не должны быть вырваны из контекста.
Ali Ali
Следовать
48 недель назад
·
Ссылка
Айа 20:73, 20:131, 42:36, 55:26-27, 28:60, 93:3
بسم الله الرحمن الرحيم
I woke up today — Alhamdulillāh — not recalling a single dream.
But as the morning settled in, pieces came back to me.
And with them… a wave of nostalgia.
It was about my old friends.
From back in middle school —
the first time I ever truly felt what it meant to have friends.
Back then, I was still homeschooled.
In elementary school, I didn’t really feel the need to belong.
I wasn’t shy — I talked, I laughed —
but I nev...
Узнать больше
16
3
Изучите сообщество Reflection.
Предыдущий аят
Следующий ая