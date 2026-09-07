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Тафсир: Taha 20:71
Taha
71
20:71
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى ٧١
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًۭا وَأَبْقَىٰ ٧١
قَالَ
ﲄ
ءَامَنتُمۡ
ﲅ
لَهُۥ
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قَبۡلَ
ﲇ
أَنۡ
ﲈ
ءَاذَنَ
ﲉ
لَكُمۡۖ
ﲊﲋ
إِنَّهُۥ
ﲌ
لَكَبِيرُكُمُ
ﲍ
ٱلَّذِي
ﲎ
عَلَّمَكُمُ
ﲏ
ٱلسِّحۡرَۖ
ﲐﲑ
فَلَأُقَطِّعَنَّ
ﲒ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﲓ
وَأَرۡجُلَكُم
ﲔ
مِّنۡ
ﲕ
خِلَٰفٖ
ﲖ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
ﲗ
فِي
ﲘ
جُذُوعِ
ﲙ
ٱلنَّخۡلِ
ﲚ
وَلَتَعۡلَمُنَّ
ﲛ
أَيُّنَآ
ﲜ
أَشَدُّ
ﲝ
عَذَابٗا
ﲞ
وَأَبۡقَىٰ
ﲟ
٧١
ﲠ
Фараон сказал: «Неужели вы поверили ему без моего соизволения? Воистину, он - старший из вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее и долговечнее».
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العربية
Tafsir Muyassar
قال فرعون للسحرة:
أصدَّقتم بموسى، واتبعتموه، وأقررتم له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لَعظيمكم الذي عَلَّمكم السحر; فلذلك تابعتموه، فلأقطعنَّ أيديكم وأرجلكم مخالفًا بينها، يدًا من جهة ورِجْلا من الجهة الأخرى، ولأصلبنَّكم - بربط أجسادكم - على جذوع النخل،
ولتعلمنَّ أيها السحرة أينا:
أنا أو رب موسى أشد عذابًا من الآخر، وأدوم له؟