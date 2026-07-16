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Taha
62
20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢
فَتَنَٰزَعُوٓاْ
أَمۡرَهُم
بَيۡنَهُمۡ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَىٰ
٦٢
Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор в тайне.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
] ساحیرهكانیش كاتێك كه گوێیان له قسهی موسا بوو لهناو یهكدا گفتوگۆو ڕاوێژیان كردو كێشه كهوته نێوانیان و ههندێكیان وتیان ئهمه قسهى ساحیر نیهو قسهى پێغهمبهره [
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (٦٢)
] وه به چپه چپ له نێوان خۆیاندا قسهیان كرد.