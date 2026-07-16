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Taha
55
20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
۞ مِنۡهَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
وَفِيهَا
نُعِيدُكُمۡ
وَمِنۡهَا
نُخۡرِجُكُمۡ
تَارَةً
أُخۡرَىٰ
٥٥
Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз.
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Tafseer Jalalayn
﴿مِنۡهَا﴾ أَيْ مِنْ الْأَرْض ﴿خَلَقۡنَـٰكُمۡ﴾ بِخَلْقِ أَبِيكُمْ آدَم مِنْهَا ﴿وَفِیهَا نُعِیدُكُمۡ﴾ مَقْبُورِينَ بَعْد الْمَوْت ﴿وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ﴾ عِنْد الْبَعْث ﴿تَارَةً﴾ مَرَّة ﴿أُخۡرَىٰ ٥٥﴾ كَمَا أَخْرَجْنَاكُمْ عِنْد ابْتِدَاء خَلْقكُمْ