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Taha
52
20:52
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ٥٢
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍۢ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ٥٢
قَالَ
عِلۡمُهَا
عِندَ
رَبِّي
فِي
كِتَٰبٖۖ
لَّا
يَضِلُّ
رَبِّي
وَلَا
يَنسَى
٥٢
Муса (Моисей) ответил: «Знание об этом - у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не забывает».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿عِلۡمُهَا﴾ أَيْ عِلْم حَالهمْ مَحْفُوظ ﴿عِندَ رَبِّی فِی كِتَـٰبࣲۖ﴾ هُوَ اللَّوْح الْمَحْفُوظ يُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا يَوْم الْقِيَامَة ﴿لَّا یَضِلُّ﴾ يَغِيب ﴿رَبِّی﴾ عَنْ شَيْء ﴿وَلَا یَنسَى ٥٢﴾ رَبِّي شَيْئًا