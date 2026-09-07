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Тафсир: Taha 20:49
Taha
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
ﳘ
فَمَن
ﳙ
رَّبُّكُمَا
ﳚ
يَٰمُوسَىٰ
ﳛ
٤٩
ﳜ
Фараон сказал: «Кто же ваш Господь, о Муса (Моисей)?».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{گفتوگۆی موساو هارون (سەڵاتو سەلامی خوایان لەسەر بێت) لەگەڵ فیرعەون} [
قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (٤٩)
] فیرعهون لهبهر ئهوهی خۆی به خوا ئهزانی وتی: ئهی موسا پهروهردگاری ئێوه كێیه؟