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Тафсир: Taha 20:134
Taha
134
20:134
ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ١٣٤
وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـٰهُم بِعَذَابٍۢ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًۭا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ١٣٤
وَلَوۡ
ﲿ
أَنَّآ
ﳀ
أَهۡلَكۡنَٰهُم
ﳁ
بِعَذَابٖ
ﳂ
مِّن
ﳃ
قَبۡلِهِۦ
ﳄ
لَقَالُواْ
ﳅ
رَبَّنَا
ﳆ
لَوۡلَآ
ﳇ
أَرۡسَلۡتَ
ﳈ
إِلَيۡنَا
ﳉ
رَسُولٗا
ﳊ
فَنَتَّبِعَ
ﳋ
ءَايَٰتِكَ
ﳌ
مِن
ﳍ
قَبۡلِ
ﳎ
أَن
ﳏ
نَّذِلَّ
ﳐ
وَنَخۡزَىٰ
ﳑ
١٣٤
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Если бы Мы погубили их от наказания до этого (пришествия Мухаммада и ниспослания Корана), то они сказали бы: «Господь наш! Почему Ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за Твоими знамениями до того, как оказались унижены и опозорены?».
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Tafsir Muyassar
ولو أنَّا أهلكنا هؤلاء المكذبين بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابًا لقالوا:
ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك، فنصدقه، ونتبع آياتك وشرعك، مِن قبل أن نَذلَّ ونَخزى بعذابك.