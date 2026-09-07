Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:132
Taha
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
ﲠ
أَهۡلَكَ
ﲡ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﲢ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﲣ
عَلَيۡهَاۖ
ﲤﲥ
لَا
ﲦ
نَسۡـَٔلُكَ
ﲧ
رِزۡقٗاۖ
ﲨﲩ
نَّحۡنُ
ﲪ
نَرۡزُقُكَۗ
ﲫﲬ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﲭ
لِلتَّقۡوَىٰ
ﲮ
١٣٢
ﲯ
Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя удела, ведь Мы Сами наделяем тебя уделом. А добрый исход - за богобоязненностью.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
] وه تۆ فهرمان به كهسوكارت یان به ئوممهتهكهت بكه به نوێژ كردن [
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
] وه ئارام بگره لهسهر نوێژ كردنهكهت [
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
] ئێمه داوای ڕزق و ڕۆزی له تۆ ناكهین بهڵكو ئێمه ڕزق و ڕۆزی تۆ ئهدهین، (خواى گهوره له فهرموودهى قودسیدا دهفهرمێت: ئهى ئادهمیزاد خۆت بۆ پهرستنى من یهكلا بكهوه دڵت پڕ دهوڵهمهندى دهكهم و ههژاریت ناهێڵم، ئهگهر وانهكهیت دڵت پڕ سهرقاڵى دونیا دهكهم و ههژاریت بۆ پڕ ناكهمهوه) [
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)
] وه سهرهنجامیش كه بهههشته تهنها بۆ ئههلی تهقوایه.