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Тафсир: Taha 20:131
Taha
131
20:131
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ١٣١
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰ ١٣١
وَلَا
ﲌ
تَمُدَّنَّ
ﲍ
عَيۡنَيۡكَ
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
مَا
ﲐ
مَتَّعۡنَا
ﲑ
بِهِۦٓ
ﲒ
أَزۡوَٰجٗا
ﲓ
مِّنۡهُمۡ
ﲔ
زَهۡرَةَ
ﲕ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲖ
ٱلدُّنۡيَا
ﲗ
لِنَفۡتِنَهُمۡ
ﲘ
فِيهِۚ
ﲙﲚ
وَرِزۡقُ
ﲛ
رَبِّكَ
ﲜ
خَيۡرٞ
ﲝ
وَأَبۡقَىٰ
ﲞ
١٣١
ﲟ
Не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них (неверующих), чтобы подвергнуть их этим искушению. Это - блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее.
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