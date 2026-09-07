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Тафсир: Taha 20:130
Taha
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَٱصۡبِرۡ
ﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
مَا
ﱸ
يَقُولُونَ
ﱹ
وَسَبِّحۡ
ﱺ
بِحَمۡدِ
ﱻ
رَبِّكَ
ﱼ
قَبۡلَ
ﱽ
طُلُوعِ
ﱾ
ٱلشَّمۡسِ
ﱿ
وَقَبۡلَ
ﲀ
غُرُوبِهَاۖ
ﲁﲂ
وَمِنۡ
ﲃ
ءَانَآيِٕ
ﲄ
ٱلَّيۡلِ
ﲅ
فَسَبِّحۡ
ﲆ
وَأَطۡرَافَ
ﲇ
ٱلنَّهَارِ
ﲈ
لَعَلَّكَ
ﲉ
تَرۡضَىٰ
ﲊ
١٣٠
ﲋ
Посему будь терпелив к тому, что они говорят, и прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом (совершай рассветный и послеполуденный намазы), славь его в течение ночи (совершай вечерний и ночные намазы), а также в начале и конце дня (совершай полуденный и закатный намазы). Быть может, ты останешься доволен.
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