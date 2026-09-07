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Тафсир: Taha 20:129
Taha
129
20:129
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
ﱬ
كَلِمَةٞ
ﱭ
سَبَقَتۡ
ﱮ
مِن
ﱯ
رَّبِّكَ
ﱰ
لَكَانَ
ﱱ
لِزَامٗا
ﱲ
وَأَجَلٞ
ﱳ
مُّسَمّٗى
ﱴ
١٢٩
ﱵ
Если бы не было прежде Слова от твоего Господа и если бы не назначенный срок, то оно (наказание) уже обязательно наступило бы.
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