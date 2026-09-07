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Тафсир: Taha 20:128
Taha
128
20:128
افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذالك لايات لاولي النهى ١٢٨
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ١٢٨
أَفَلَمۡ
ﱙ
يَهۡدِ
ﱚ
لَهُمۡ
ﱛ
كَمۡ
ﱜ
أَهۡلَكۡنَا
ﱝ
قَبۡلَهُم
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱلۡقُرُونِ
ﱠ
يَمۡشُونَ
ﱡ
فِي
ﱢ
مَسَٰكِنِهِمۡۚ
ﱣﱤ
إِنَّ
ﱥ
فِي
ﱦ
ذَٰلِكَ
ﱧ
لَأٓيَٰتٖ
ﱨ
لِّأُوْلِي
ﱩ
ٱلنُّهَىٰ
ﱪ
١٢٨
ﱫ
Неужели их не привело на прямой путь то, что Мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Воистину, в этом - знамения для обладающих разумом.
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Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwani haukuwaongoza watu wako kwenye njia ya sawa, Ewe mtume, ule wingi watu waliokanusha kabala yao tuliowaangamiza na hali wao wanatembea kwenye nyumba zao na wanaziona athari za kuangamia kwao? Kwa hakika, katika wingi wa watu hao na mabaki ya adhabu waliyopewa pana mazingatio na mawaidha kwa wenye akili za kuelewa.