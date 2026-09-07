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Тафсир: Taha 20:127
Taha
127
20:127
وكذالك نجزي من اسرف ولم يومن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱋ
نَجۡزِي
ﱌ
مَنۡ
ﱍ
أَسۡرَفَ
ﱎ
وَلَمۡ
ﱏ
يُؤۡمِنۢ
ﱐ
بِـَٔايَٰتِ
ﱑ
رَبِّهِۦۚ
ﱒﱓ
وَلَعَذَابُ
ﱔ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱕ
أَشَدُّ
ﱖ
وَأَبۡقَىٰٓ
ﱗ
١٢٧
ﱘ
Так Мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамения своего Господа. А мучения в Последней жизни будут еще более тяжкими и длительными.
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