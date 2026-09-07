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Тафсир: Taha 20:126
Taha
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
ﱁ
كَذَٰلِكَ
ﱂ
أَتَتۡكَ
ﱃ
ءَايَٰتُنَا
ﱄ
فَنَسِيتَهَاۖ
ﱅﱆ
وَكَذَٰلِكَ
ﱇ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱈ
تُنسَىٰ
ﱉ
١٢٦
ﱊ
Аллах скажет: «Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению».
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العربية
Al-Qurtubi
قال كذلك أتتك آياتنا أي قال الله تعالى له : كذلك أتتك آياتنا أي دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا . فنسيتها أي تركتها ولم تنظر فيها ، وأعرضت عنها . وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب ؛ يريد جهنم .