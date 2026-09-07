Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:124
Taha
124
20:124
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنۡ
ﳂ
أَعۡرَضَ
ﳃ
عَن
ﳄ
ذِكۡرِي
ﳅ
فَإِنَّ
ﳆ
لَهُۥ
ﳇ
مَعِيشَةٗ
ﳈ
ضَنكٗا
ﳉ
وَنَحۡشُرُهُۥ
ﳊ
يَوۡمَ
ﳋ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﳌ
أَعۡمَىٰ
ﳍ
١٢٤
ﳎ
А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{پشت كردن لە ئیسلام هۆكاری ژیان ناخۆشییە} [
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
] وه ههر كهسێكیش پشت له دین و قورئانهكهی من بكات [
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
] ئهوه به دڵنیایى ژیانێكی تهنگ و تهسك له دونیادا ئهیژێنین له دوودڵى و گومان و دڵهڕاوكێ و شڵهژاویدا دهژێت، وه لهناو گۆریشدا سزا دهدرێت و گۆڕهكهى لێ تهسك دهكرێتهوه تا پهراسوهكانى ههموو دهشكێت [
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤)
] وه له ڕۆژی قیامهتیشدا به كوێری حهشری ئهكهین.