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Тафсир: Taha 20:123
Taha
123
20:123
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ﲭ
ٱهۡبِطَا
ﲮ
مِنۡهَا
ﲯ
جَمِيعَۢاۖ
ﲰﲱ
بَعۡضُكُمۡ
ﲲ
لِبَعۡضٍ
ﲳ
عَدُوّٞۖ
ﲴﲵ
فَإِمَّا
ﲶ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﲷ
مِّنِّي
ﲸ
هُدٗى
ﲹ
فَمَنِ
ﲺ
ٱتَّبَعَ
ﲻ
هُدَايَ
ﲼ
فَلَا
ﲽ
يَضِلُّ
ﲾ
وَلَا
ﲿ
يَشۡقَىٰ
ﳀ
١٢٣
ﳁ
Он сказал: «Низвергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным.
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Tafsir Muyassar
قال الله تعالى لآدم وحواء:
اهبطا من الجنة إلى الأرض جميعًا مع إبليس، فأنتما وهو أعداء، فإن يأتكم مني هدى وبيان فمن اتبع هداي وبياني وعمل بهما فإنه يرشد في الدنيا، ويهتدي، ولا يشقى في الآخرة بعقاب الله.