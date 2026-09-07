Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ﲦ
ٱجۡتَبَٰهُ
ﲧ
رَبُّهُۥ
ﲨ
فَتَابَ
ﲩ
عَلَيۡهِ
ﲪ
وَهَدَىٰ
ﲫ
١٢٢
ﲬ
Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha Mwenyezi Mungu Akamteua Ādam, Akamkaribisha, Akaikubali toba yake na Akamuongoza njia njema ya kuifuata.