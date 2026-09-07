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Тафсир: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ﲦ
ٱجۡتَبَٰهُ
ﲧ
رَبُّهُۥ
ﲨ
فَتَابَ
ﲩ
عَلَيۡهِ
ﲪ
وَهَدَىٰ
ﲫ
١٢٢
ﲬ
Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى }
فبادرا إلى التوبة والإنابة،
وقالا:
{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ }
فاجتباه ربه، واختاره، ويسر له التوبة
{ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى }
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها، ورجع كيد العدو عليه، وبطل مكره، فتمت النعمة عليه وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم، ليلا ونهارا
{ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ }