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Тафсир: Taha 20:119
Taha
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَأَنَّكَ
ﲀ
لَا
ﲁ
تَظۡمَؤُاْ
ﲂ
فِيهَا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَضۡحَىٰ
ﲅ
١١٩
ﲆ
В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)
] وه له بهههشتیشدا ههرگیز تینووت نابێت وه ههرگیز تیشكی خۆر لێتنادات و گهرمات نابێت.