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Тафсир: Taha 20:118
Taha
118
20:118
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨
إِنَّ
ﱸ
لَكَ
ﱹ
أَلَّا
ﱺ
تَجُوعَ
ﱻ
فِيهَا
ﱼ
وَلَا
ﱽ
تَعۡرَىٰ
ﱾ
١١٨
ﱿ
В нем ты не будешь голодным и нагим.
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Tafsir Ibn Kathir
( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى )
إنما قرن بين الجوع والعري; لأن الجوع ذل الباطن ، والعري ذل الظاهر .