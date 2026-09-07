Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:117
Taha
117
20:117
فقلنا يا ادم ان هاذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ١١٧
فَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّۭ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ١١٧
فَقُلۡنَا
ﱫ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱬ
إِنَّ
ﱭ
هَٰذَا
ﱮ
عَدُوّٞ
ﱯ
لَّكَ
ﱰ
وَلِزَوۡجِكَ
ﱱ
فَلَا
ﱲ
يُخۡرِجَنَّكُمَا
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱵ
فَتَشۡقَىٰٓ
ﱶ
١١٧
ﱷ
Мы сказали: «О Адам! Это - враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас из Рая, а не то ты станешь несчастным.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ
] ئێمهش وتمان: ئهی ئادهم ئهم ئیبلیسه به دڵنیایى دوژمنی تۆ و حهوواى خێزانته [
فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧)
] با له دونیادا له بهههشت دهرتان نهكات و بچنه سهر ڕووی زهوی ماندوو ئهبن له گهڕان به دواى رزق و رۆزى.