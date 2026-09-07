Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:115
Taha
115
20:115
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
ﱕ
عَهِدۡنَآ
ﱖ
إِلَىٰٓ
ﱗ
ءَادَمَ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُ
ﱚ
فَنَسِيَ
ﱛ
وَلَمۡ
ﱜ
نَجِدۡ
ﱝ
لَهُۥ
ﱞ
عَزۡمٗا
ﱟ
١١٥
ﱠ
Прежде Мы заключили завет с Адамом, но он забыл, и Мы не нашли у него твердой воли.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئامۆژگاری خوای گەورە بۆ ئادەم} [
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ
] وه به دڵنیایى ئامۆژگاری و وهسیهتمان بۆ ئادهم كردبوو له پێشتردا كه لهو داره نهخوات، بهڵام ئهو لهبیری كردو شهیتان خهڵهتاندی (بۆیه به مرۆڤـ وتراوه انسان چونكه له بیرى كرد) [
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥)
] وه نهمان بینی كه عهزیمهتی ههبێ لهسهر ئهو شته [
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
] وه ئێمه به فریشتهكانمان وت: كڕنوشی ڕێزو ئیحتیرام بۆ ئادهم بهرن.