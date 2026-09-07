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Тафсир: Taha 20:115
Taha
115
20:115
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
ﱕ
عَهِدۡنَآ
ﱖ
إِلَىٰٓ
ﱗ
ءَادَمَ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُ
ﱚ
فَنَسِيَ
ﱛ
وَلَمۡ
ﱜ
نَجِدۡ
ﱝ
لَهُۥ
ﱞ
عَزۡمٗا
ﱟ
١١٥
ﱠ
Прежде Мы заключили завет с Адамом, но он забыл, и Мы не нашли у него твердой воли.
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ عَهِدۡنَاۤ إِلَىٰۤ ءَادَمَ﴾ وَصَّيْنَاهُ أَنْ لَا يَأْكُل مِنْ الشَّجَرَة ﴿مِن قَبۡلُ﴾ أَيْ قَبْل أَكْله مِنْهَا ﴿فَنَسِیَ﴾ تَرَكَ عَهْدنَا ﴿وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمࣰا ١١٥﴾ حَزْمًا وَصَبْرًا عَمَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ