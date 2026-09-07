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Тафсир: Taha 20:114
Taha
114
20:114
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤
فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
فَتَعَٰلَى
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
ٱلۡمَلِكُ
ﱃ
ٱلۡحَقُّۗ
ﱄﱅ
وَلَا
ﱆ
تَعۡجَلۡ
ﱇ
بِٱلۡقُرۡءَانِ
ﱈ
مِن
ﱉ
قَبۡلِ
ﱊ
أَن
ﱋ
يُقۡضَىٰٓ
ﱌ
إِلَيۡكَ
ﱍ
وَحۡيُهُۥۖ
ﱎﱏ
وَقُل
ﱐ
رَّبِّ
ﱑ
زِدۡنِي
ﱒ
عِلۡمٗا
ﱓ
١١٤
ﱔ
Превыше всего Аллах, Истинный Царь! Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения тебе не будет завершено, и говори: «Господи! Приумножь мои знания».
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Tafseer Jalalayn
﴿فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۗ﴾ عَمَّا يَقُول الْمُشْرِكُونَ ﴿وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ﴾ أَيْ بِقِرَاءَتِهِ ﴿مِن قَبۡلِ أَن یُقۡضَىٰۤ إِلَیۡكَ وَحۡیُهُۥۖ﴾ أَيْ يَفْرُغ جِبْرِيل مِنْ إبْلَاغه ﴿وَقُل رَّبِّ زِدۡنِی عِلۡمࣰا ١١٤﴾ أَيْ بِالْقُرْآنِ فَكُلَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْء مِنْهُ زَادَ به علمه