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Тафсир: Taha 20:113
Taha
113
20:113
وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ
ﳒ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳓ
قُرۡءَانًا
ﳔ
عَرَبِيّٗا
ﳕ
وَصَرَّفۡنَا
ﳖ
فِيهِ
ﳗ
مِنَ
ﳘ
ٱلۡوَعِيدِ
ﳙ
لَعَلَّهُمۡ
ﳚ
يَتَّقُونَ
ﳛ
أَوۡ
ﳜ
يُحۡدِثُ
ﳝ
لَهُمۡ
ﳞ
ذِكۡرٗا
ﳟ
١١٣
ﳠ
Таким образом Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке и подробно разъяснили в нем Свои угрозы, чтобы они устрашились или чтобы это стало для них назиданием.
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : وكذلك أي كما بينا لك في هذه السورة من البيان فكذلك جعلناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب . وصرفنا فيه من الوعيد أي بينا ما فيه من التخويف والتهديد والثواب والعقاب . لعلهم يتقون أي يخافون الله فيجتنبون معاصيه ، ويحذرون عقابه . أو يحدث لهم ذكرا أي موعظة . وقال قتادة : حذرا وورعا . وقيل : شرفا ؛ فالذكر هاهنا بمعنى الشرف ؛ كقوله : وإنه لذكر لك ولقومك . وقيل : أي ليتذكروا العذاب الذي توعدوا به . وقرأ الحسن ( أو نحدث ) بالنون ؛ وروي عنه رفع الثاء وجزمها .