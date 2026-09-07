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Тафсир: Taha 20:111
Taha
111
20:111
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
۞ وَعَنَتِ
ﲺ ﲻ
ٱلۡوُجُوهُ
ﲼ
لِلۡحَيِّ
ﲽ
ٱلۡقَيُّومِۖ
ﲾﲿ
وَقَدۡ
ﳀ
خَابَ
ﳁ
مَنۡ
ﳂ
حَمَلَ
ﳃ
ظُلۡمٗا
ﳄ
١١١
ﳅ
Лица смирятся перед Живым, Вседержителем, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости.
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السعدي Al-Sa'di
تفسير الآيات من 110 الى 112 :
ـوينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم وشرهم، فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان، والعذاب الأليم في جهنم، وسخط الديان.
والقسم الثاني:
من آمن الإيمان المأمور به، وعمل صالحا من واجب ومسنون
{ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا }
أي: زيادة في سيئاته
{ وَلَا هَضْمًا }
أي: نقصا من حسناته، بل تغفر ذنوبه، وتطهر عيوبه، وتضاعف حسناته،
{ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا }