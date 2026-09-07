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Тафсир: Taha 20:110
Taha
110
20:110
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
يَعۡلَمُ
ﲯ
مَا
ﲰ
بَيۡنَ
ﲱ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
خَلۡفَهُمۡ
ﲴ
وَلَا
ﲵ
يُحِيطُونَ
ﲶ
بِهِۦ
ﲷ
عِلۡمٗا
ﲸ
١١٠
ﲹ
Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять Его своим знанием.
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