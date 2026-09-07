Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:108
Taha
108
20:108
يوميذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمان فلا تسمع الا همسا ١٠٨
يَوْمَئِذٍۢ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًۭا ١٠٨
يَوۡمَئِذٖ
ﲓ
يَتَّبِعُونَ
ﲔ
ٱلدَّاعِيَ
ﲕ
لَا
ﲖ
عِوَجَ
ﲗ
لَهُۥۖ
ﲘﲙ
وَخَشَعَتِ
ﲚ
ٱلۡأَصۡوَاتُ
ﲛ
لِلرَّحۡمَٰنِ
ﲜ
فَلَا
ﲝ
تَسۡمَعُ
ﲞ
إِلَّا
ﲟ
هَمۡسٗا
ﲠ
١٠٨
ﲡ
В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед Милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ
] لهو ڕۆژهدا خهڵكی ههمووی شوێنی بانگخوازی خوای گهوره ئهكهوێ بهرهو ساحهی مهحشهر (ئهگهر له دونیا شوێنى بكهوتنایه باشتر بوو بۆیان) [
لَا عِوَجَ لَهُ
] هیچ كهسێك نیه لا بدات یان بتوانێ لا بدات و بهلایهكی تردا بڕوات، بهڵكو ههموویان شوێنى دهنگهكه دهكهون [
وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
] وه دهنگهكان ههمووی كپ و هێمن و بێدهنگ ئهبن له ترسی خوای گهورهدا یان لهبهر بیستنی قسهی خوای گهوره [
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٨)
] هیچ شتێك نابیستی تهنها چپهو دهنگی نزم نهبێت، یان دهنگى پێیهكان.