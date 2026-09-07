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Тафсир: Taha 20:108
Taha
108
20:108
يوميذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمان فلا تسمع الا همسا ١٠٨
يَوْمَئِذٍۢ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًۭا ١٠٨
يَوۡمَئِذٖ
ﲓ
يَتَّبِعُونَ
ﲔ
ٱلدَّاعِيَ
ﲕ
لَا
ﲖ
عِوَجَ
ﲗ
لَهُۥۖ
ﲘﲙ
وَخَشَعَتِ
ﲚ
ٱلۡأَصۡوَاتُ
ﲛ
لِلرَّحۡمَٰنِ
ﲜ
فَلَا
ﲝ
تَسۡمَعُ
ﲞ
إِلَّا
ﲟ
هَمۡسٗا
ﲠ
١٠٨
ﲡ
В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед Милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки.
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Aa
العربية
Tafsir Muyassar
في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى موقف القيامة، لا محيد عن دعوة الداعي; لأنها حق وصدق لجميع الخلق، وسكنت الأصوات خضوعًا للرحمن، فلا تسمع منها إلا صوتًا خفيًا.