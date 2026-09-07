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Тафсир: Taha 20:106
Taha
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
ﲈ
قَاعٗا
ﲉ
صَفۡصَفٗا
ﲊ
١٠٦
ﲋ
и оставит только гладкую равнину.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 20:106 до 20:107
فيترك الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيها، لا يرى الناظر إليها مِن استوائها مَيْلا ولا ارتفاعًا ولا انخفاضًا.